Lucas Veríssimo salva Santos, mas lamenta jejum ampliado e distância para o líder

O zagueiro Lucas Veríssimo foi um dos grandes responsáveis por garantir o empate do Santos com o Cruzeiro por 1 a 1 neste domingo, no estádio do Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 22 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada, o atacante Rafinha, do Cruzeiro, recebeu dentro na área, se livrou do goleiro Vanderlei e deu um leve toque em direção ao gol. O jogador santista se atirou na bola e conseguiu mandar de cabeça para escanteio.

Apesar de evitar o segundo gol do Cruzeiro, Lucas Veríssimo lamentou o resultado, o quarto empate consecutivo do Santos no Brasileirão. "Essa rodada era boa para se aproximar do Corinthians", comentou.

O Corinthians lidera a competição com 50 pontos, 12 à frente do Santos, e no sábado perdeu para o lanterna Atlético-GO por 1 a 0 em pleno Itaquerão. Lucas Veríssimo avaliou que o Santos vacilou especialmente no primeiro tempo, quando teve o controle da partida.

"Tivemos a chance de matar e não conseguimos ampliar o placar. O Cruzeiro, no segundo tempo, em uma jogada isolada marcou o gol. Agora precisamos continuar de cabeça erguida porque tem muito campeonato pela frente", finalizou.

O Santos ocupa a terceira colocação no Brasileiro, com 38 pontos, e o próximo adversário será justamente o Corinthians. Após mais de uma semana de folga por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, o Santos receberá o rival na Vila Belmiro, no dia 10.