Lucas Veríssimo vê 2016 'especial' no Santos e se coloca à disposição para quinta

Titular do Santos durante boa parte do Campeonato Paulista, o jovem Lucas Veríssimo perdeu espaço no time titular durante o segundo semestre de 2016. Mesmo assim, o zagueiro de 21 anos afirmou nesta terça-feira que teve um ano especial e se colocou à disposição para entrar em campo na partida de quinta, contra o Vitória.

"Posso considerar (2016) como uma ano especial. Eu dei um passo na minha carreira, saí da base e vim para o profissional, algo que eu almejava, sonhava alcançar. Hoje eu consegui. Depois veio a forma de me manter. Graças a Deus, logo que subi, tive oportunidade com o técnico Dorival (Júnior). Tenho certeza que aproveitei da melhor forma possível aquele período", comentou Veríssimo.

Após o título no Paulistão, o Santos contou com as contratações de Luiz Felipe e Fabián Noguera. Assim, Veríssimo ficou como opção no banco de reservas. Na próxima partida, o titular David Braz não poderá atuar porque levou o terceiro cartão amarelo e Luiz Felipe está fora por lesão.

"Durante o ano, venho trabalhando para ter novas oportunidades. Sei que não joguei muito neste segundo semestre, mas sempre estive e estou pronto para qualquer oportunidade que apareça. Então, caso o professor (Dorival Júnior) necessite de mim para esse próximo jogo ou mais para frente, estarei a disposição", acrescentou.

No Brasileirão, a quatro rodadas do final, o Santos ocupa a vice-liderança com 64 pontos, seis a menos que o Palmeiras. A equipe da Baixada recebe o Vitória na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília) de quinta.