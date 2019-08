Lucas Veríssimo vê Santos à altura do desafio de sábado: 'Equipe preparada'

Líder do Campeonato Brasileiro e embalado por seis vitórias consecutivas, o Santos colocará em jogo a sua ótima sequência em um compromisso complicado. No sábado, o clube vai visitar o São Paulo, em partida válida pela 14ª rodada, no Morumbi, sendo que o rival também vem em bom momento.

Além de ter empolgado a sua torcida ao realizar contratações de impacto, com as chegadas de Daniel Alves e Juanfran nos últimos dias, o São Paulo também está em crescimento na retomada do Brasileirão após a Copa América, com sete pontos somados em três jogos. Mas Lucas Veríssimo garante que o Santos estará pronto para o desafio.

"Vai ser um grande jogo. Tenho certeza de que a nossa equipe está preparada. Sabemos da dificuldade que será essa partida. Mas estamos bem, crescendo em um momento muito importante do campeonato. Tenho certeza de que faremos um grande jogo e, se Deus quiser, sairemos com a vitória", disse o zagueiro de 25 anos ao site oficial do Santos.

Os gols que mexem com a sua cabeça e te deixam assim... #ÉoBalón Assista aos melhores momentos aqui: https://t.co/muWdjEC2eX pic.twitter.com/BlpCDb9lA5 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 4, 2019

Atrapalhado por uma lesão, Lucas Veríssimo só fez a sua estreia na temporada apenas em 20 de março. O zagueiro, aos poucos, conquistou seu espaço com o técnico Jorge Sampaoli, já tendo atuado 17 vezes em 2019. Mas só foi marcar pela primeira vez nos 6 a 1 sobre o Goiás, no último domingo, na Vila Belmiro.

"Vim de uma lesão e fiquei quase seis meses parado. A bola estava passando perto. Ou batia na trave ou o goleiro defendia. Graças a Deus neste jogo a bola entrou e pude fazer meu primeiro gol no ano. Espero que venham mais durante a competição", disse o defensor.