Lucas volta ao time do PSG: 'Estou recuperado'

O meia-atacante Lucas está de volta ao time do PSG. O brasileiro foi relacionado pelo técnico Carlo Ancelotti para a partida desta sexta-feira diante do Montpellier, às 16h30 (horário do Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Com uma lesão no tornozelo esquerdo, o craque desfalcou o time parisiense na última rodada do Francês, no empate com o Saint-Etienne em 2 a 2, fora de casa, no dia 17 de março. Lucas se lesionou durante a vitória sobre o Nancy por 2 a 1, em casa, no dia 9 de março.

"Estou muito feliz de poder jogar novamente. É muito ruim ficar fora, ainda mais neste meu começo aqui na Europa. Nunca fui de me machucar e agora fiquei três semanas, mas infelizmente são coisas que acontecem. Peguei forte na fisioterapia e estou recuperado. Agora é me preparar bastante para os jogos", disse Lucas.

Dedicado e muito profissional, Lucas ficou em tratamento intensivo para voltar o quanto antes aos gramados. Até mesmo quando viajou a Londres, onde ficou concentrado com a Seleção para o amistoso com a Rússia, o meia tratou com o médico José Luiz Runco e com o fisioterapeuta Luiz Rosan.

Além de poder ajudar o PSG nesta sexta-feira, a partida será importante para Lucas readquirir ritmo de jogo nas vésperas de uma partida que, segundo ele próprio, é a mais importante de sua vida. No dia 2 de abril, os franceses enfrentarão o Barcelona, em Paris, pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

"Importante voltar neste jogo até para pegar confiança. Meu tornozelo já está bom e também é um duelo importante pelo Francês. Estamos na briga pelo título. Claro que sem dúvida também é uma grande preparação para o jogo diante do Barcelona e tenho de estar confiante e preparado para fazer o que estava fazendo antes da lesão", completou o brasileiro.

Com a camisa do PSG, Lucas tem um ótimo desempenho. Até aqui, são 11 jogos, com oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota - aproveitamento de 78,7%. Além disso, o craque brasileiro tem se destacado com assistências e já são quatro no total.

A partida entre PSG e Montpellier será transmitida ao vivo pelo Sportv e ESPN Brasil nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília).