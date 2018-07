Lucas Zen promete conquistar técnico do Botafogo Formado nas categorias de base do Botafogo, o volante Lucas Zen foi promovido ao time profissional em 2010 por Joel Santana, mas ganhou suas principais oportunidades entre os titulares no ano passado com Caio Júnior. Agora sob o comando de Oswaldo de Oliveira, o jovem, de apenas 20 anos, sabe que precisa conquistar o novo treinador.