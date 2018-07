Lucca celebra atuação e aguarda por renovação com o Corinthians

Principal jogador do Corinthians na vitória diante do Cerro Porteño por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, o meia Lucca afirmou que não pensa, neste momento, sobre sua renovação contratual. Ele disse que só quer manter o nível de suas atuações e permanecer no time titular.

"Tenho de trabalhar mais forte e deixar de lado essa pressão. O pessoal me deu tranquilidade, o Edu, o Alessandro, isso me deixa tranquilo", disse ele depois de ter sido eleito o melhor jogador da partida. "Foi meu melhor jogo, creio que sim, com a camisa do Corinthians."

O meia de 26 anos pertence ao Criciúma e está emprestado ao Corinthians só até junho. Os catarinenses pedem alto para negociar o meia em definitivo: R$ 9 milhões. Lucca marcou o primeiro gol do jogo, no primeiro tempo, e também participou do segundo. Foi dele o cruzamento que o zagueiro Mareco desviou, marcando contra, já no segundo tempo. A vitória fez com que o Corinthians retomasse à liderança no Grupo 8, com nove pontos, tirando a pressão e encaminhando uma classificação às oitavas de final.