Lucca celebra reencontro com Pottker e se diz pronto para estrear no Inter

Novo reforço do Internacional para o Campeonato Brasileiro, Lucca foi oficialmente apresentado nesta terça-feira. Em suas primeiras palavras como jogador do clube gaúcho, o atacante de 28 anos celebrou o reencontro com o colega de posição William Pottker, com quem estabeleceu amizade ainda nos tempos de Ponte Preta, na campanha do vice no Campeonato Paulista de 2017.

"Mantenho contato com o Pottker. Tivemos grandes momentos na Ponte Preta e a levamos para a final do Campeonato Paulista. Foi importante para a gente. Mesmo depois que ele saiu, conversamos sempre. É um grande amigo, que a gente possa fazer boas partidas. A gente já se conhece e sabe como o outro joga", comentou.

Lucca chegou ao Inter após sofrer com as poucas oportunidades no Corinthians. Se pediu para deixar o clube em 2017 e foi emprestado à Ponte justamente por temer a falta de espaço, teve o mesmo problema este ano. Por isso, assinou com o time colorado até o fim do ano e, agora, espera novas chances para mostrar seu futebol.

"Ao estar no clube como o Corinthians, com vários jogadores qualificados, não é demérito ficar como opção. Vejo como mais um desafio na minha vida, mais um clube grande que estou podendo vestir a camisa. O (Fábio) Carille tem a confiança de muitos jogadores lá, e acabei ficando como opção. Coisa normal. Agora, estou seguindo minha vida em outro rumo. Ficou para trás. Meu pensamento é no Inter", apontou.

Como estava treinando normalmente no Corinthians, Lucca garantiu estar à disposição para estrear pelo Inter já no domingo, diante do Cruzeiro, em casa, pelo Brasileirão. "Estou pronto, treinando normalmente e à disposição a qualquer momento. Já treinei semana passada na academia e, no fim de semana, fui pro campo enquanto o pessoal jogava em São Paulo."

Sobre a posição preferida para atuar, Lucca disse estar pronto para ocupar qualquer setor do ataque. "Eu não costumo ter preferência de posição. Ano passado, joguei pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo centro e me sai bem, consegui ter uma boa temporada. Estou à disposição para ajudar."