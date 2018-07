Lucca conquista a torcida do Corinthians e pede pés no chão na reta final

Por pouco ele não comemorou o hexacampeonato, mas viu o Atlético Mineiro fazer um gol no fim da partida, adiando a festa corintiana. "Estava em casa acompanhando e ver o gol no finalzinho deixou a gente um pouco triste. Sabemos da qualidade do nosso trabalho, por isso estamos com tantos pontos na frente. Mas temos de ter humildade e pés no chão. Vamos trabalhar para que o quanto antes a gente possa conquistar o título", disse.

A próxima partida do Corinthians será na próxima quinta-feira, no estádio de São Januário, no Rio, contra o Vasco. Se vencer, o time será campeão brasileiro por antecipação. "Apesar dessa euforia, essa ansiedade da torcida de querer comemorar, temos de saber que do outro lado tem uma equipe que está buscando sair do rebaixamento. Temos de respeitar e fazer nosso jogo para correr tudo bem. Temos de estar preparados para a pressão, ainda mais em uma reta final de campeonato. É preciso lidar com essa situação, pois vai ser complicado para ambas as partes", concluiu.

TIME - O técnico Tite vai testar no jogo-treino desta sexta-feira contra o Red Bull Brasil, no CT Joaquim Grava, dois titulares da equipe que acabam de se recuperar de contusão. Os laterais Fagner (direita) e Uendel (esquerda) serão observados no time formado por reservas que irá a campo.

A atividade no CT do clube será importante para dar ritmo aos dois jogadores, que devem começar a partida contra o Vasco. Já o atacante Lincom, com contrato até o fim do ano, não deve permanecer no clube. Nesta quinta-feira, Tite teve uma conversa com ele.