Lucca já treina no campo e projeta estreia no Cruzeiro Um dos destaques do Criciúma na campanha do acesso na Série B do Brasileirão em 2012, o meia-atacante Lucca foi contratado pelo Cruzeiro apesar de ter passado por uma complicada cirurgia no joelho esquerdo, em outubro. Na última sexta-feira, ele finalmente fez seu primeiro treino no campo, liberado pelo departamento médico.