Lucca lembra 'resultado doloroso' contra Corinthians e comemora triunfo do Flu

O Fluminense novamente não teve uma grande exibição na vitória por 1 a 0 diante do Sport, neste sábado, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas fez o suficiente para conquistar os três pontos com um jogador a mais desde os minutos finais da primeira etapa. Autor do único gol do duelo, Lucca relembrou o "resultado doloroso" contra o Corinthians, mas ressaltou a volta por cima da equipe.

"Vínhamos de um resultado doloroso contra o Corinthians. Nós sentimos muito a derrota (por 5 a 0). Sabíamos que seria uma partida muito difícil, mas o importante é que vencemos. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, mas temos que mostrar uma consistência nesta reta final para seguirmos em busca dos nossos objetivos", falou o atacante.

O Fluminense não vem tendo boas atuações desde que Odair Hellmann deixou a equipe. Neste sábado, o time carioca sofreu, ainda mais no segundo tempo, apesar de ter um jogador a mais - Junior Tavares foi expulso ainda na etapa inicial. No entanto, Lucca acabou dando os três pontos para o clube, em um lance no qual contou com um desvio de Patric para superar Luan Polli. "A intenção era acertar o gol. Espero que saia com meu nome na súmula, mas, como disse, o importante era somar os três pontos", completou.

Com a vitória, o Fluminense segue na sétima colocação, agora, com 46 pontos, dois atrás do Palmeiras. Na próxima rodada, o adversário será o Coritiba, na quinta, no Couto Pereira.