Lucca marca duas vezes e garante vitória da Ponte Preta sobre o Novorizontino

A Ponte Preta conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista nesta quarta-feira à noite. Com dois gols de Lucca, o time bateu o Novorizontino, por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela terceira rodada.

O resultado coloca a Ponte Preta provisoriamente na vice-liderança do Grupo D com os mesmos quatro pontos do Santo André. Já o Novorizontino chegou ao quarto jogo sem vitória e é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto.

O time visitante começou a partida controlando a posse da bola, mas a Ponte Preta foi letal e abriu o placar em sua primeira chegada, aos 20 minutos. Pedro Júnior tabelou com Matheus Jesus, driblou Giovanni e tocou para Lucca, que só teve o trabalho de completar. Logo na sequência, Pedro Júnior perdeu uma chance incrível de ampliar. Em vantagem, a Ponte abdicou de jogar, mas também não sofreu pressão do Novorizontino, que sentia a falta de um camisa 9.

Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Pedro Júnior foi derrubado por Wálber dentro da área e o árbitro marcou pênalti após consultar o VAR. Lucca cobrou bem e fez o seu terceiro gol no Paulistão. O camisa 9 quase deixou mais um em cobrança de falta.

Assim como aconteceu no primeiro gol, a equipe de Campinas recuou depois de ampliar a vantagem e mesmo assim esteve mais perto de marcar o terceiro do que o Novorizontino. Pedro Júnior e Léo Naldi fizeram Giovanni trabalhar já nos minutos finais.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela quarta rodada. A Ponte Preta enfrenta o São Bernardo, às 11 horas, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, enquanto o Novorizontino joga contra o Água Santa, às 15 horas, no Distrital do Inamar, em Diadema.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 NOVORIZONTINO

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Norberto (Kevin), Fábio Sanches, Fabrício e Guilherme Santos; Matheus Jesus (Wesley), Léo Naldi e Fessin (Pedrinho); Niltinho (Luiz Fernando), Lucca (Léo Santos) e Pedro Júnior. Técnico: Gilson Kleina.

NOVORIZONTINO - Giovanni; Lucas Mendes (Lucas Ramon), Bruno Aguiar, Wálber e Reverson; Léo Baiano, Barba (Bruno Silva) e Danielzinho (Willean Lepo); Léo Tocantins, Cléo Silva (Michel Douglas) e Douglas Baggio (Marcinho). Técnico: Léo Condé.

GOLS - Lucca, aos 21 minutos do primeiro tempo e aos cinco minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Santos, Pedro Júnior, Matheus Jesus e Fábio Sanches (Ponte Preta); Léo Tocantins e Bruno Aguiar (Novorizontino).

RENDA - R$ 27.580,00.

PÚBLICO - 1.613 total.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).