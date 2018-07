Lucca se diz 'tranquilo' sobre o futuro, mas quer ficar no Corinthians

Com o término da temporada, o jogador já pensa no futuro e não esconde o desejo de permanecer no Corinthians. Seu contrato de empréstimo junto ao Criciúma vai apenas até o fim do Campeonato Paulista, em maio, mas ele nem pensa em deixar o clube.

"Tenho tranquilidade. É o que venho dizendo, a euforia às vezes atrapalha um pouco, então tento me manter tranquilo, me apegar à família. Sei que as pessoas que estão ao meu lado vão resolver. Meu desejo é continuar, espero que possa se concretizar", declarou nesta quinta-feira.

Lucca marcou três gols nas últimas cinco partidas do Campeonato Brasileiro, sendo dois deles, contra Atlético-MG e Coritiba, em duelos decisivos para o título, e outro, contra o São Paulo, na histórica goleada sobre o rival. Mas o atacante não se dá por satisfeito e mira evolução para brigar pela titularidade em 2016.

"Todo profissional quer sempre evoluir, e comigo não é diferente. Mas eu planejo trabalho. Se eu não trabalhar e mostrar que tenho condições de estar na equipe, isso não vai valer nada. O trabalho vai me ajudar bastante. Com pés no chão, tranquilidade e sem euforia", afirmou.