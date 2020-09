Luccas Claro reconhece desatenção no Fluminense: 'Apavoramos um pouquinho'

O Fluminense terminou o primeiro tempo na frente do São Paulo (1 a 0), mas na volta para o segundo tempo, em quatro minutos, levou a virada. A derrota por 3 a 1, neste domingo à tarde, no Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, fez o zagueiro Luccas Claro lamentar a desatenção dos cariocas.

"Desatenção num escanteio, a gente sabia que eles usam muita a jogada de primeiro pau (trave). Infelizmente tomamos. Isso deu confiança a eles, nossa equipe recuou, o que não pode. A gente apavorou um pouquinho. Para o próximo jogo não muda nada, mantendo a concentração e tentar fazer uma boa atuação nos dois tempos", analisou o defensor.

Esse foi o segundo tropeço seguido do Fluminense que já havia empatado, por 1 a 1, com o Atlético-GO no Maracanã no meio de semana. A derrota na capital paulista deixou o Fluminense na modesta oitava colocação com 11 pontos.

Sem tempo para se preparar, o Fluminense voltará a campo já na próxima quarta-feira, às 21h30, quando enfrentará o rival Flamengo, atual campeão nacional, no Maracanã, pela nona rodada.