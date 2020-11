Luccas Claro vê Flu nervoso em derrota e elogia o Palmeiras

Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0 na noite deste sábado, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Luccas Claro admitiu que o time do Fluminense ficou nervoso, principalmente depois do primeiro gol, convertido por Raphael Veiga, de pênalti, e foi só elogios ao adversário.

"O time do Palmeiras é qualificado, muito bem montado. Tem peças individuais de muita qualidade e um conjunto bom, assim como o nosso. Conseguimos fazer um bom primeiro tempo, de igual para igual, mas o gol acabou dificultando o nosso trabalho. Se o juiz deu, deve ter sido pênalti, mas a partir daí o Palmeiras se fechou e não nos deu espaço. Acabamos ficando nervosos", falou o defensor.

Realmente o Fluminense fez um bom primeiro tempo, mas chegou poucas vezes ao gol de Jaílson, tanto que o melhor lance saiu do lado do Palmeiras, com Gustavo Scarpa. Na etapa final, o Palmeiras abriu o placar logo no começo e administrou a vantagem.

"Perdemos, mas ainda estamos na briga. No primeiro turno, nos recuperamos diante do Internacional. Tem que ser dessa forma novamente. Vai ser mais um jogo difícil, fora de casa, mas temos que trabalhar forte para voltar a vencer", finalizou.

O início de turno não foi nada fácil para o Fluminense, que perdeu para o Grêmio por 1 a 0 e agora para o Palmeiras, por 2 a 0. O próximo adversário é o Internacional do domingo, às 18h15, no Beira-Rio, pela 22ª rodada.

O Fluminense ocupa a oitava posição, com 32 pontos, a dois do Palmeiras e a seis do líder Atlético Mineiro.