Lucho González deixa o Olympique e volta ao Porto

De acordo com o presidente do Olympique, Vincent Labrune, a negociação se enquadra na nova política de redução de custos do clube. A intenção é diminuir em até 10 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões) os gastos com o time.

O jogador chegou a ser especulado como possível reforço do Internacional neste começo de temporada, quando a equipe brasileira ainda temia perder o meia D''Alessandro. No entanto, outro argentino, Dátolo, é que foi contratado.

Lucho González foi revelado pelo Huracán no final dos anos 1990 e, após quatro temporada na equipe, foi negociado com o River Plate, onde ganhou destaque. Em 2005, ele acertou com o Porto, para onde volta agora.