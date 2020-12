Lucho González elogia desempenho do Athletico-PR mesmo com derrota para o River

Lucho Gonzaléz lamentou a eliminação do Athletico-PR nas oitavas de final da Copa Libertadores com a derrota por 1 a 0 frente ao River Plate, em Avellaneda. No entanto, o volante admitiu o sentimento de dever cumprido. Mesmo desfalcado por causa do surto de covid-19 que abateu o elenco, o time paranaense conseguiu fazer dois jogos competitivos frente ao clube argentino e caiu com uma jogada iniciada por um pênalti.

"Sabemos que lutamos de igual pra igual com um grande rival. Bento esteve à altura do que um goleiro que precisamos ter. Saímos com sentimento triste, mas saímos com o sentimento de que podemos competir de igual para igual com qualquer clube", falou o jogador, antes de mencionar o favoritismo do River Plate.

"O River era favorito, mais favorito ainda com a situação em que passamos (devido ao coronavírus). Mas ao mesmo tempo demonstramos para nós mesmos que com dedicação e esforço, esse time tem coisas importantes pela frente", declarou.

O discurso de Lucho foi em cima da grande atuação de Bento, que fez ao menos quatro defesas difíceis para evitar uma derrota elástica na noite desta terça-feira. O jogador deu a entender ainda que o time brigará ao menos por uma vaga na Copa Libertadores de 2021 via Campeonato Brasileiro. O Athletico é o 12º colocado, com 28 pontos, contra 37 do Santos, primeiro na zona de classificação.

Por fim, Lucho despistou sobre seu futuro pela equipe. "Não é momento para ficar falando disso", finalizou.