Lucho González renova e jogará últimos meses de carreira no Athletico-PR

O argentino Lucho González vai se aposentar no Athletico-PR. O meia ampliou o contrato com o clube até 31 de maio, no fim do Estadual, quando dará adeus ao futebol aos 40 anos. Espera pendurar as chuteiras com o título paranaense.

O vínculo anterior se encerrou no fim de fevereiro e, ao invés de voltar a seu país para uma temporada de despedida, o meia optou por passar seus últimos três meses de jogador profissional no clube que defende desde 2016.

"Até o fim! El Comandante se despedirá da carreira como jogador de futebol vestindo a camisa rubro-negra. O novo contrato do Lucho com o nosso Furacão vai até 31/05", anunciou o Athletico-PR.

Ampliar o contrato seria uma forma de tentar homenagear o argentino com seu 30º título nos 23 anos de carreira, o quinto com a camisa do Athletico-PR. A ideia é erguer a taça do Campeonato Paranaense em um "obrigado" ao meia.

Lucho González tem quatro conquistas com o time paranaense. Ele ergueu as taças da Copa Sul-Americana em 2018, a Levain Cup e a Copa do Brasil em 2019, além do Estadual de 2020. O bicampeonato seria a "despedida perfeita". Por isso ele negociou a ampliação por três meses.