Luciano acerta renovação de contrato com o São Paulo até 2024

O atacante Luciano acertou a sua renovação de contrato com o São Paulo nesta quarta-feira até o fim de 2024. O antigo vínculo do atleta era válido até o final desta temporada. Clube e jogador negociaram por meses a prorrogação do contrato.

Luciano é adorado pelos torcedores e visto pela diretoria como um dos líderes do elenco e que possui identificação com o clube no qual está desde 2020. Isso mesmo sem ser titular do time treinado por Rogério Ceni.

"Estou muito feliz por conseguirmos acertar a renovação do contrato do Luciano. Jogador importante, autor de gols fundamentais e bastante identificado com o nosso torcedor", disse o presidente Julio Casares. "Atletas identificados com o clube são sempre importantes para o elenco", endossou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

Envolvido em uma troca com Everton, que, à época, se transferiu para o Grêmio, Luciano chegou ao Morumbi em agosto de 2020. Na sua estreia, balançou as redes diante do Bahia (1 x 1). Ele, em pouco tempo, conseguiu conquistar a torcida com gols importantes e boas atuações.

"Tenho uma gratidão por este clube, que confiou no meu trabalho e me deu todo o suporte desde o início. Agradeço também aos torcedores pelo carinho. Estou muito feliz com esta renovação", festejou Luciano, que demonstrou seu carinho pela agremiação.

"O São Paulo foi amor à primeira vista. Quando vesti a camisa pela primeira vez foi uma sensação indescritível. Fiquei muito emocionado", contou o atleta. "Quero ajudar ainda mais em campo para retribuir este apoio. Quero fazer isso com gols, vitórias e títulos", completou.

Em sua primeira temporada pelo clube, Luciano foi o artilheiro do Brasileirão, com 18 gols. Em 2021, o atacante ergueu a primeira taça pelo São Paulo: a do Campeonato Paulista. Na grande decisão do estadual, diante do Palmeiras, no Morumbi, o atacante marcou um dos gols do time tricolor.

O camisa 11 é o jogador do atual elenco que mais vezes balançou as redes: são 34 gols em 90 jogos, além de dez assistências.