Luciano admite má fase após São Paulo perder invencibilidade de 15 jogos: 'Estamos tristes'

Luciano lamentou a perda da invencibilidade de 15 jogos do São Paulo, nesta quinta-feira, após derrota por 1 a 0 diante do Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. O atacante, porém, fez questão de pensar no futuro e admitiu que não vive seu melhor momento.

"A gente queria vencer, caiu uma invencibilidade, todos estamos tristes porque ainda não vencemos fora de casa. Eu, particularmente, não estou numa fase boa, alguns jogos sem fazer gols. Estou trabalhando para ajudar os companheiros e agora é seguir e pensar no Palmeiras, tem dois confrontos contra eles", afirmou o atacante na saída do campo em entrevista ao canal Premiere.

O último gol de Luciano foi em 8 de maio no empate com o Fortaleza, pelo Brasileiro. Desde então já foram 10 partidas na seca. As próximas oportunidades de encerrar o jejum serão contra o Palmeiras, adversário do São Paulo no domingo pelo Brasileiro e, depois, pela Copa do Brasil.

Com a derrota para o Botafogo, que vinha de quatro derrotas seguidas, o São Paulo continuou com 18 pontos, desperdiçou a chance de encostar na liderança e de permanecer no G4 (foi ultrapassado por Inter-RS e Athletico). Acabou a 12ª rodada na quinta colocação. Essa, porém, foi apenas a segunda derrota do time do Morumbi no Brasileiro-22.

O São Paulo não perdia desde 17 de abril, quando caiu diante do Flamengo por 3 a 1, também pelo Brasileiro. Desde então, somando o Nacional, Copa do Brasil e Sul-Americana, foram 15 partidas sem perder (oito empates).