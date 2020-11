Luciano atribui empate com o Vasco no Morumbi à falta de inspiração do São Paulo

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Vasco neste domingo e um dos destaques da equipe tricolor na temporada, Luciano lamentou o resultado no Morumbi, em duelo da 22ª rodada do Brasileirão. O atacante afirmou que a vitória não veio porque o time paulista não estava em uma tarde inspirada para vencer o forte bloqueio defensivo vascaíno.

"A gente não estava em uma tarde inspirada. O Vasco veio para marcar, foi bem na marcação, conseguiu o gol no começo e se manteve ali, saindo nos contra-ataques", sintetizou Luciano. O atacante se mostrou chateado com o empate porque uma vitória colocaria o São Paulo com os mesmos 39 pontos dos líderes Atlético-MG e Flamengo.

"A gente empatou e no segundo tempo lutou bastante. Estou bastante triste pelo empate hoje porque se ganhássemos estaríamos na liderança", afirmou o atacante. O time tricolor, no entanto, soma 37 pontos e tem três jogos a menos. Com isso, precisa vencer ao menos um deles para virar líder do Brasileirão.

Cano abriu o placar para o Vasco e Luciano empatou com uma chute colocado, aproveitando o único vacilo da zaga da equipe cruzmaltina no Morumbi. Aposta de Fernando Diniz, que pediu sua contratação junto ao Grêmio em agosto, o atacante balançou as redes cinco vezes nos últimos três jogos e tem 12 gols em 22 partidas na temporada. É o artilheiro do São Paulo no Brasileiro, com nove bolas na rede.

O São Paulo pode se tornar líder na próxima quarta-feira, se vencer o Ceará, na Arena Castelão, em duelo atrasado da 16ª rodada. No sábado, a equipe encara o Bahia, na Arena Fonte Nova.