Luciano celebra fase e exalta esquema ofensivo de Diniz no Fluminense

Vice-campeão da Taça Guanabara, classificado à terceira fase da Copa do Brasil e vice-líder do Grupo B da Taça Rio, o Fluminense tem em seu setor ofensivo o principal motivo deste bom início de ano. Em 12 partidas até o momento, foram 24 gols marcados, sendo seis dos pés de Luciano. Em boa fase, o jogador já marcou mais gols pelo clube este ano do que nos seis meses que vestiu a camisa tricolor em 2018.

"Graças a deus, está acontecendo. A gente trabalha para isso. Claro que tem muito o que melhorar, mas todos estão juntos, a gente corre junto um pelo outro e todos têm se destacado. A gente espera se destacar mais ainda até o fim da temporada", declarou nesta sexta-feira o jogador, que marcou cinco vezes em 24 partidas no ano passado.

Se vive bom momento, Luciano sabe que deve muito a Fernando Diniz. Afinal, o esquema ofensivo implementado pelo treinador tem permitido que o trio de ataque - que conta também com Everaldo e Yony González - seja o grande destaque do Fluminense na temporada.

"O esquema que o Diniz está colocando para jogar me ajuda bastante, não só a mim, como a todos. Ele pede para quem está do meio para frente entrar mais na área, com movimentação, para facilitar. E estar sempre perto do gol para quando sobrar a bola, a gente aproveitar", comentou.

O atacante agora espera que a boa fase seja mantida no duelo diante da Cabofriense, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio. "Será uma decisão a mais. Sabemos que eles têm uma grande equipe, o grupo deles é de qualidade e vamos respeitar isso, mas vamos jogar e tentar nos impor ao máximo. O Diniz sempre fala que o próximo jogo é o mais importante e espero que a gente possa se impor e conquistar os três pontos."