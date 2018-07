Luciano celebra gols em amistoso e 'cartão de visitas' a Tite

No fraco desempenho do Corinthians no amistoso de sábado contra o Corinthian-Casuals, time amador que disputa a oitava divisão do Campeonato Inglês, poucos jogadores conseguiram atuar bem. O atacante Luciano foi um deles. Autor de dois gols na vitória por 3 a 0 no Itaquerão, ele ganhou importantes pontos com Tite na briga por uma vaga de titular.

"Meu cartão de visitas foi dado. Era um jogo que não valia nada, mas para mim valia muito porque eu queria mostrar serviço. O Tite pode contar comigo", disse o atacante.

Luciano marcou 15 gols no ano passado, mas teve rendimento irregular, alternando bons e maus momentos. Esse ano, foi reserva nos três amistosos que a equipe disputou na pré-temporada. Por causa da sua versatilidade, o atacante pode atuar mais centralizado, na vaga de Guerrero, ou pelas beiradas no campo, função hoje desempenhada por Emerson Sheik.

"Ser titular ou não vai depender só de mim. Acredito que essa temporada vai ser muito boa porque agora já estou adaptado ao clube", disse.

O Corinthians faz o primeiro jogo oficial do ano no domingo, quando recebe o Marília, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista. No dia 4, a equipe encara o Once Caldas, pela fase preliminar da Libertadores, também em casa.

"Ainda não estamos 100% fisicamente, mas acho que só precisamos melhorar isso para fazer uma boa estreia no Paulista e na Libertadores. Mas primeiro temos de focar no Marília e, partir de domingo à noite, começar a pensar no Once Caldas. É um passo de cada vez", disse Luciano.