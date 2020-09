Luciano comemora adaptação rápida ao São Paulo e avisa: 'Podemos mais'

Contratado pelo São Paulo há menos de um mês, em troca envolvendo a ida de Everton para o Grêmio, o atacante Luciano comemorou a rápida adaptação ao time do Morumbi. Em sete partidas, ele marcou quatro gols.

"É uma situação meio nova pra mim, chegar assim de repente e dar tudo certo tão rapidamente. Espero que continue. Os companheiros têm me ajudado bastante, essa adaptação tem sido rápida. Estamos trabalhando, focados para conseguir grandes objetivos. Todos correndo um pelo outro", afirmou Luciano, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O São Paulo está em terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. O Flamengo também tem 17 pontos, mas leva vantagem no número de gols marcados. Já o Internacional lidera com 20 pontos.

Para Luciano, o São Paulo tem condições de estar melhor colocado. Neste sábado, a equipe tricolor enfrenta o Santos, às 19h, em clássico disputado na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão.

"Vamos entrar com o mesmo espírito dos outros jogos. Estamos em terceiro, incomodados. Podemos mais, pelo que trabalhamos e pela qualidade do grupo. Podemos estar em um lugar melhor", disse o atacante.

Para o clássico contra o Santos, o técnico Fernando Diniz terá a volta do lateral-direito Igor Vinícius, que cumpriu suspensão na rodada passada. O meia Hernanes pode ganhar nova chance no meio de campo da equipe. A provável escalação tem: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Gabriel Sara, Hernanes e Igor Gomes; Vitor Bueno e Luciano.