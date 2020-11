Luciano comemora boa fase do São Paulo: 'Todo mundo empenhado para ser campeão'

Autor dos dois primeiros gols do São Paulo na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo que garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o atacante Luciano comemorou a boa fase da equipe Além de avançar na competição nacional de mata-mata, o time tricolor está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, em terceiro lugar, mas com três jogos a menos do que os dois primeiros colocados.

Luciano foi contratado em agosto, em troca envolvendo a ida de Everton para o Grêmio. Pedido pelo técnico Fernando Diniz, que comandou o atacante no Fluminense, ele logo assumiu a titularidade e já marcou 16 gols em 21 jogos. Ainda soma cinco assistências.

"Quero agradecer a Deus, à minha esposa e à minha filha. Fui só mais um para chegar e somar. O trabalho do Diniz eu sabia que ia dar certo, desde a época que eu estava no Fluminense. Todo mundo está empenhado para ser campeão. Minha chegada foi para somar", afirmou Luciano, após a partida contra o Flamengo.

O São Paulo vive sua melhor fase na temporada, depois de ter acumulado eliminações precoces. A equipe caiu nas quartas de final do Paulistão para o Mirassol na retomada do futebol após a pausa provocada pela pandemia do coronavírus, não passou da fase de grupos da Libertadores e foi eliminada no primeiro compromisso na Copa Sul-Americana.

O São Paulo volta a campo no domingo, no Morumbi, contra o Vasco, pela 22ª rodada do Brasileirão. O time tem 36 pontos, igual ao Internacional, segundo colocado. O líder Atlético-MG tem 38. O São Paulo, porém, tem três jogos a menos do que os rivais.