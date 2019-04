Luciano comemora classificação do Fluminense na Copa do Brasil: 'Lavou a alma'

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Luverdense e a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, o Fluminense tirou um pouco do peso da eliminação no Campeonato Carioca e colocou um fim na possibilidade crise que ameaçava se iniciar nas Laranjeiras.

Autor do segundo gol do jogo desta quarta-feira, o atacante Luciano desabafou e admitiu que o empate com o Flamengo, que eliminou a equipe tricolor do torneio estadual, ainda estava na cabeça.

"Foi uma vitória para lavar a alma. A gente sabe que poderia estar na final do Carioca, mas isso já passou. A gente conversou a respeito disso, mas soube deixar isso para trás e fazer um bom jogo hoje", disse.

Além do Luverdense, que atuou de maneira defensiva, o Fluminense ainda teve de superar uma dificuldade a mais nessa quarta-feira, já que foi mais um dia de muita chuva no Rio e o gramado do Maracanã estava em condições complicadas para uma equipe que tenta atuar valorizando a posse de bola.

"Além da dificuldade pela chuva, a gente soube fazer um bom jogo hoje para se classificar. O time deles estava bem fechado e é difícil entrar, mas tivemos paciência para construir as jogadas dos gols. Isso dá moral para a sequência da temporada na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro", concluiu o atacante.