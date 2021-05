Luciano comemora empate do São Paulo no final: 'Estava precisando desse golzinho'

O São Paulo arrancou um empate por 2 a 2 com o Corinthians, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista, graças a um gol de Luciano em cobrança de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo. Foi seu primeiro gol depois de dois meses - havia feito só um nessa temporada até então, contra a Inter de Limeira no início de março.

O jogador comemorou o fim de seu jejum pessoal. "Eu estava precisando desse golzinho para a minha confiança. Ao meu ver, merecemos sair com a vitória, criamos mais, mas clássico é isso, nos detalhes conseguimos um ponto", disse Luciano.

O batedor de pênaltis no São Paulo é o lateral-esquerdo Reinaldo, que estava no banco de reservas - o técnico argentino Hernán Crespo escalou um time misto contra o Corinthians. Mas Luciano contou que, contra a seca de gols, teria pedido para bater o pênalti mesmo que o colega estivesse em campo. "Todos têm essa liberdade de bater aqui. Na hora o Reinaldo não estava, mas se estivesse também pediria para bater", revelou.

Com o empate, o São Paulo chegou aos 26 pontos, na liderança do Grupo B - posição que já garantiu há uma rodada do final da fase de grupos. Classificado, o time tricolor ainda não sabe se enfrentará Ferroviária ou Ponte Preta nas quartas de final. O time de Araraquara (SP) está em vantagem, com 12 pontos contra 10 do rival de Campinas (SP).

A equipe tricolor volta a jogar pelo Paulistão no próximo domingo, pela 12.ª e última rodada, quando visita o Mirassol. Antes, porém, enfrenta o Racing, na Argentina, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores.