Luciano comemora manutenção da liderança e pede São Paulo com 'pés no chão'

O atacante Luciano, do São Paulo, pediu neste domingo para o time não se deslumbrar com a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Após marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sport, no Morumbi, o jogador afirmou que a equipe tem de evitar se acomodar com a vantagem e cobrou foco já na partida seguinte. Na quarta, será a vez de encarar o Botafogo, em casa.

A vitória sobre o Sport assegurou ao São Paulo continuar na ponta e não ser ultrapassado pelo Atlético-MG nesta rodada. A equipe do Morumbi subiu ao primeiro lugar na quinta-feira ao bater o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. "Pés no chão porque a gente conseguir ficar na ponta do campeonato. Agora é descansar e pensar no Botafogo", disse Luciano em entrevista à TV Globo.

O gol de Luciano foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo. Depois o São Paulo diminuiu o ritmo, não conseguiu criar jogadas de perigo e administrou o placar. "A gente sabia da dificuldade do jogo, até porque eles vieram com três volantes e três zagueiros. Fomos eficientes no primeiro tempo e no segundo tempo faltou fazer o gol para aumentar o placar", comentou.

O São Paulo terá agora três compromissos seguidos contra adversários alvinegros. Na quarta o rival será o Botafogo, em jogo atrasado da 18ª rodada. Depois, no domingo será a vez de enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena. Na quarta-feira seguinte a agenda prevê o encontro com o Atlético-MG, no Morumbi, em encontro entre dois candidatos ao título do Brasileirão.