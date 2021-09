Luciano critica companheiros do São Paulo: 'Não é um time que quer ser campeão'

O atacante Luciano distribuiu críticas após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, ao ser derrotado por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Castelão pelo Fortaleza, em duelo de volta válido pelas quartas de final. O atleta não chamou a atenção dos companheiros pela postura dentro de campo e pelos três gols sofridos na partida.

"É difícil chegar aqui e tentar dar uma explicação, porque o que jogamos aqui não é um time que quer brigar, não é um time que quer ser campeão. É lamentável", disse o jogador ainda no gramado.

"Agora é ver o que estamos fazendo de errado, que é muita coisa. Todo mundo sabe que podemos render mais, brigar mais pela camisa do São Paulo", disse Luciano, referindo-se ao restante da disputa do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time do Morumbi luta contra o rebaixamento.

"Outra eliminação dolorosa, mas não podemos tomar três gols deles. Somos o São Paulo, somos o clube grande. Agora é resolver esses problemas internamente, todos os jogadores, a comissão junta, e ver o que tem para melhorar, porque temos bastante coisa", completou o atacante.

O São Paulo volta a campo no domingo, no Morumbi, diante do Atlético-GO, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.