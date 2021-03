Luciano critica arbitragem após pênalti não marcado em derrota para o Novorizontino

O atacante Luciano, do São Paulo, não poupou a arbitragem de críticas após a derrota da equipe do Morumbi, por 2 a 1, para o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 4.ª rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Jogadores do São Paulo reclamaram principalmente de um pênalti não marcado no fim do jogo, quando a equipe já estava atrás no marcador.

"Eu falei para ela (árbitra Edina Alves) que não vou deixar de fazer um gol para cavar um pênalti nunca. O goleiro não acha a bola em momento algum, ele vem só no meu corpo e me derruba. Como eu, que sou um atacante, que preciso fazer gol, vou deixar de fazer um para cavar um pênalti? Não existe isso", afirmou o jogador que estava indignado com possíveis erros de arbitragem.

O lance em questão foi avaliado pelo VAR por alguns minutos, em que o jogo ficou paralisado. Luciano recebeu passe pelo alto na entrada da grande área e se chocou com o goleiro Giovanni, ao tentar driblá-lo. Por fim, a árbitra Edina Alves esperou a decisão do árbitro de vídeo, não foi checar a jogada no monitor e acabou deixando o jogo seguir. Mais tarde, próximo ao apito final, houve outra reclamação dos atletas são-paulinos, dessa vez por um toque de mão dentro da grande área do Novorizontino. Novamente, nada foi marcado e o jogo terminou com vitória da equipe do interior.

"Em vários lances ela complicou o jogo. Ela estava invertendo as faltas. Nada contra ela, nada contra a arbitragem, só que a Federação tem que rever os árbitros que coloca para apitar os jogos", finalizou Luciano. Edina Alves é árbitra do quadro da Fifa e apitou seu primeiro clássico nesta edição do Campeonato Paulista, empate em 2 a 2 entre Corinthians e Palmeiras. Ela também atuou no último Mundial de Clubes, sendo árbitra principal da decisão de quinto lugar entre Al Duhail, do Catar, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul.

Com o resultado, o São Paulo foi derrotado pela primeira vez no Paulistão. Antes havia conquistado um empate (contra o Botafogo-SP) e duas goleadas, por 4 a 0, sobre Santos e Inter de Limeira. Diante da suspensão do Campeonato Paulista pelo governo do estado de São Paulo por 15 dias a partir da próxima segunda-feira, pairam dúvidas sobre os próximos compromissos das equipes paulistas. Teoricamente, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, quando tem clássico contra o Palmeiras, como visitante.

Uma nova reunião entre clubes, Federação Paulista de Futebol e o governo estadual na manhã de segunda-feira deve selar o destino da competição, que a princípio respeitará suas datas anteriormente previstas, mesmo que seja necessária a realização dos jogos em outros estados.