Luciano diz que se excedeu e pede desculpas após se irritar com substituição no São Paulo

De volta ao time do São Paulo no duelo de domingo contra o Fortaleza, Luciano permaneceu em campo até os 26 minutos do segundo tempo. Substituído quando o time vencia por 1 a 0, exibiu irritação e contrariedade na sua chegada ao banco de reservas do Morumbi. Diante da repercussão do seu comportamento, pediu desculpas em publicação no Instagram.

"Quero pedir perdão ao meu treinador e aos meus companheiros de equipe por ter me exaltado na minha substituição. Todo jogador gosta de jogar até o final e ajudar sempre a equipe, como venho fazendo com muita disposição e empenho para honrar essa camisa maravilhosa", escreveu o atacante, que esbravejou e chegou a jogar as chuteiras longe em sinal de frustração.

Quando Luciano deixou o campo para a entrada de Pablo, o São Paulo vencia por 1 a 0. O time marcou mais uma vez e Luciano, que havia acabado de sair, nem comemorou. O time paulista cedeu o empate e só conseguiu a classificação na disputa de pênaltis, com o triunfo por 10 a 9. "Mas entendo e respeito a decisão da comissão técnica. De cabeça quente, me excedi. Reconheço que errei e peço mil desculpas pela minha reação na saída de campo", acrescentou o atacante, que teve uma boa oportunidade de gol quando o time vencia por 1 a 0.

Com dores musculares, Luciano fez tratamento durante a semana, tendo ficado de fora da vitória por 5 a 1 sobre o Binacional, na última terça-feira, na despedida do São Paulo da Copa Libertadores. Ele estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o duelo com o Lanús, quarta, na Argentina, pela segunda fase da Sul-Americana.