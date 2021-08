Benítez e Luciano viajam com elenco do São Paulo e podem jogar contra o Sport

O atacante Luciano e o meia Benítez estão à disposição do técnico Hérnan Crespo e foram relacionados para a partida deste domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a presença da dupla no gramado do CT da Barra Funda, durante a manhã deste sábado, o elenco fez o último treinamento antes de viajar para o Recife.

Entre os dois liberados, Luciano é quem está há mais tempo sem jogar. A última vez que o atacante esteve em campo foi na derrota por 2 a 0 para o Santos, em jogo disputado no dia 20 de junho, portanto há dois meses sem disputar uma partida. Todo esse tempo foi necessário para que ele pudesse se recuperar de uma lesão muscular na coxa. O retorno no jogo deste final de semana foi confirmado pelo diretor de futebol Carlos Belmonte.

Benítez, por sua vez, vinha sendo colocado como dúvida depois de ter ficado no banco de reservas na última terça-feira, quando o São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores ao perder por 3 a 0 para o Palmeiras na rodada de volta das quartas de final. Após a partida, Crespo explicou que não utilizou o meia porque ele sentiu um desconforto muscular na coxa. Reavaliado pelo Departamento Médico, o jogador está disponível para jogar na Ilha do Retiro.

Com Luciano e Benítez à disposição, o São Paulo respira mais aliviado após um período cheio de desfalques no setor ofensivo. Até o início desta semana, a lista de baixas tinha também o atacante Éder, que se recuperou após sofrer com problemas musculares e foi utilizado durante o segundo tempo da partida contra o Palmeiras.

De qualquer maneira, Crespo ainda lida com desfalques. Sem Reinaldo, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, ele ainda não pode utilizar Marquinhos, William e Welington, todos em tratamento. O São Paulo pode ir a campo com Tiago Volpi, Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Eder (Pablo).