Luciano e Luan fazem trabalhos físicos e ainda vão desfalcar o São Paulo contra a Ponte

O São Paulo volta a atuar pelo Campeonato Paulista, domingo, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas, diante da Ponte Preta, pela sexta rodada, mas ainda não poderá contar com Luan e Luciano, que fizeram um trabalho físico, nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, mas estão longe de poderem atuar em uma partida.

O atacante Luciano tenta se recuperar de uma contratura na panturrilha esquerda, enquanto Luan sofre com lesão rara, chamada de avulsão tendínea de adutor da coxa esquerda, sofrida no primeiro treino com o técnico Rogério Ceni, em outubro do ano passado.

Já o meia Patrick continua tratamento de uma lesão em um músculo posterior da coxa direita, sofrida no início do mês durante o aquecimento de um treino no centro de treinamento.

Um time provável para Ceni colocar em campo diante da Ponte Preta poderá formar com: Tiago Volpi (Jandrei), Rafinha, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Rodrigo Nestor (Gabriel), Gabriel Sara e Igor Gomes (Nikão); Alisson, Rigoni e Calleri.

Depois de obter sua primeira vitória no Paulistão, o São Paulo soma quatro pontos e está na terceira colocação do Grupo B, que tem como líder o São Bernardo (oito pontos), seguido pela Ferroviária (seis).