Luciano e Miranda valorizam superação e importante resultado do São Paulo pela Sul-Americana

Satisfeitos e orgulhosos. Desta maneira os jogadores do São Paulo deixaram o gramado após gigante vitória sobre a Universidad Católica, por 4 a 2, no duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana após três expulsões e pressão nos minutos finais.

Autor de dois gols, o atacante Luciano festejou demais o resultado e o desencanto. Há quase dois meses ele não ia às redes e chegou até a admitir que vivia um mau momento. Chegou a 104 bolas na rede na carreira em momento importante para o time.

"Uma vitória importante, em um campo difícil (gramado ruim)", disse. "A gente se portou bem e agora vamos jogar em casa", seguiu. "Tivemos jogadores expulsos, infelizmente. Mas vamos jogar em casa e buscar essa classificação", garantiu.

Cobrado por recentes falhas, o zagueiro Miranda desta vez era só satisfação pelo ótimo desempenho defensivo do time, sobretudo quando o São Paulo ficou com três a menos em campo com as expulsões de Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Calleri.

"Uma partida difícil, que se complicou com os cartões, mas nossa equipe se manteve sólida e levamos essa boa vitória", enfatizou. O São Paulo jogará no Morumbi podendo perder por um gol de diferença para avançar. Está com a vaga encaminhada, mas o temor é que perca os expulsos por mais de um jogo em julgamento na Conmebol.