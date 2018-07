Luciano manda recado ao Corinthians: 'Agora sou mais um torcedor'

O atacante Luciano, do Corinthians, foi submetido a cirurgia em seu joelho direito na tarde desta quarta-feira, no Hospital São Luiz, em São Paulo. O procedimento para reparar o rompimento do ligamento cruzado foi comandado pelo médico Joaquim Grava e realizado com sucesso.

O jogador vivia grande fase e havia marcado cinco gols em três partidas, mas se lesionou sozinho na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Santos, semana passada, na Vila Belmiro. Mesmo com a derrota por 2 a 0, Luciano disse acreditar na classificação corintiana nesta quarta, no Itaquerão.

"Estou aqui para desejar bom jogo para meus companheiros, a comissão técnica, ''geral'' que está envolvido neste jogo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, a gente vai sair com a classificação. Não vou poder estar nem no estádio, mas meu coração vai estar lá, porque agora sou mais um torcedor fora de campo. Tudo vai dar certo e vamos sair com a classificação. Vai Corinthians", disse o jogador em vídeo.

Sem Luciano, o Corinthians aposta em Vagner Love para reverter o placar adverso da primeira partida - o time precisa vencer por três gols de diferença para avançar sem necessidade dos pênaltis. O novo titular da posição foi bem diante do Cruzeiro, no último domingo, marcando dois gols.