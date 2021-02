Luciano elogia equipe em primeira vitória no ano e prega foco no clássico com o Palmeiras

Após a vitória, por 2 a 1, do São Paulo sobre o Grêmio, a primeira de 2021, o atacante Luciano, autor do gol da virada da equipe tricolor, valorizou a conquista sobre um rival difícil e disse que sua equipe teve domínio da partida.

"Eu acho que a gente comandou o jogo todo. No primeiro tempo, nós tivemos as melhores oportunidades, não soubemos concluir e acabamos tomando um gol. Mas a gente soube voltar, acertando algumas coisas para o segundo tempo e viramos o jogo", avaliou Luciano.

Leia Também São Paulo ganha a primeira partida no ano e ainda sonha no Campeonato Brasileiro

Luciano ainda afirmou que, apesar da possibilidade matemática de título, o time deve pregar cautela e pensar jogo a jogo. O São Paulo tem uma partida a menos que os rivais diretos Flamengo e Internacional, devido ao adiamento do clássico com o Palmeiras, que foi disputar o Mundial de Clubes e teve a data de duas partidas do Campeonato Brasileiro modificada. Antes do duelo com o Grêmio, o time do Morumbi acumulava sete jogos em 2021, com três empates e quatro derrotas.

"Matematicamente acho que ainda dá para o título, mas a gente vai seguir um jogo de cada vez. O mais importante é voltar a vencer, porque a gente não tinha vencido ainda (em 2021), e vencer contra um adversário difícil como o Grêmio. A equipe toda está de parabéns, agora é descansar e pensar no Palmeiras", finalizou o atacante, que fez valer a lei do ex, neste domingo. Com três jogos ainda a fazer no torneio, o São Paulo pode somar nove pontos e ultrapassar os líderes do Campeonato Brasileiro. Para manter o sonho do título, a equipe terá de vencer o clássico com o Palmeiras, na próxima sexta-feira, às 21h30, em jogo adiado da 34.ª rodada, e torcer para que não haja vencedor no jogo entre Flamengo e Internacional, no próximo domingo. Nas rodadas finais, a equipe do Morumbi visita o já rebaixado Botafogo e recebe o Flamengo, no último duelo da temporada, que ainda pode reservar a luta pelo título.