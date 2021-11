Luciano elogia São Paulo: 'Nos preparamos para pegar os titulares do Palmeiras'

Autor do segundo gol no clássico contra o Palmeiras, Luciano destacou a bela atuação do São Paulo, apesar de o rival alviverde ter sido representado por reservas, pois a comissão técnica do time priorizou a disputa da final da Copa Libertadores, dia 27, em Montevidéu, diante do Flamengo.

"A gente não sabia (do time reserva), a gente se preparou para pegar o time titular deles, mas é o Palmeiras. A gente jogou bem e ganhou do Palmeiras. Tem jogadores que seriam titulares em outros times do Brasil fácil. Parabéns para o nosso grupo", disse o atacante são-paulino

Luciano também destacou mais uma vitória da equipe do Morumbi no Allianz Parque. "Muita dedicação da nossa parte. O Palmeiras é uma grande equipe, a gente não pode negar, mas o que a gente está fazendo contra eles aqui é algo bom e espero que continue. Parabéns para a equipe pelos três pontos."

O São Paulo só volta a campo daqui uma semana, diante do Athletico-PR, no Morumbi. A novidade poderá ser o retorno de Calleri, que cumpriu suspensão no clássico.