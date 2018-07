Luciano espera apoio de Guilherme em disputa no Corinthians

O técnico Cristóvão Borges resolveu mexer no ataque do Corinthians para encarar o Santa Cruz e colocou Luciano no lugar de Guilherme, que irritado, reclamou publicamente de ter sido sacado da equipe. Mas o novo titular da equipe alvinegra adota um discurso politico e espera que o companheiro entenda a situação e o apoie.

“O professor me chamou um dia antes do jogo e falou que eu seria titular. Não tive a oportunidade de conversar com o Guilherme, mas ele é um cara experiente e todo mundo aqui é amigo. Independente de quem estiver jogando, todos querem ajudar o Corinthians”, disse o atacante, autor de um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz.

Para Luciano, um dos motivos de ter jogado bem no sábado foi o bom entrosamento com o paraguaio Romero. “Ter um cara para ficar perto toda hora foi muito bom e acrescentou demais para mim. Querendo ou não, você fica sozinho no ataque e precisa voltar para buscar a bola. O treinador deixou claro que quer ver a gente mais lá na frente, o que facilita para marcarmos os gols”, analisou o centroavante, que deve ser mantido na equipe para encarar o América-MG, quarta-feira, em Minas.

“Ter uma sequência como titular é muito importante e é para isso que estou trabalhando. Vamos ver o que virá. Eu sei que já tirei um peso das minhas costas e espero retomar o ritmo do ano passado, quando fiz vários gols”, comentou.

Quanto a Guilherme, o atacante ficou irritado por ter sido tirado do time e reclamou após a partida contra o Santa Cruz. “Fui pego de surpresa. Acompanhamos mais o nosso rendimento e sei que sou um dos que mais cria situação de gol e o que mais cria no atual elenco, mas mesmo assim saí”, protestou.