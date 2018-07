Luciano espera retomar melhor futebol no Fluminense e diz estar bem fisicamente

Apresentado no Fluminense nesta quinta-feira, o atacante Luciano tem como objetivo em sua volta ao Brasil resgatar o seu melhor futebol. A ideia é deixar para trás os momentos não tão bons no futebol europeu e retomar as boas atuações da época em que atuou pelo Corinthians.

"Na Grécia eu estava em um clube muito grande (Panathinaikos), mas não repercutia tanto aqui no Brasil. Agora estou em um grande no Brasil. Vou trabalhar duro para mostrar meu talento mais uma vez, tentar fazer gols para ajudar o Fluminense e dar alegria para todo mundo", disse o atacante.

Luciano assinou um contrato de empréstimo por três temporadas. Ele está há mais de um mês sem jogar, mas isso não o impede de acreditar que pode estar à disposição do técnico Marcelo Oliveira para a primeira partida do Fluminense na volta do Campeonato Brasileiro após a disputa do Mundial da Rússia - o clássico contra o Vasco, no próximo dia 19, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

"Estou muito contente em vir para um clube tão grande como o Fluminense. Vou usar esses próximos dias para me preparar bem fisicamente e ajudar ao máximo a equipe. Na Europa tivemos um mês de férias, estou me sentindo bem. Participei do treinamento para ganhar ritmo e creio que no primeiro jogo na volta da Copa já estarei apto a jogar", considerou.

Os melhores anos da carreira de Luciano foram em 2014 e 2015, quando se transferiu do Avaí para o Corinthians e explodiu no time paulista com gols importantes. O rendimento de destaque chamou a atenção do Leganés, da Espanha, onde fez apenas quatro gols e não repetiu o mesmo desempenho do futebol brasileiro. De lá foi para a Grécia jogar no Panathinaikos, clube no qual conviveu com lesões e também não obteve sucesso.

"Meus melhores anos foram no Corinthians, ali eu apareci para o futebol brasileiro. Fui bastante feliz. Na Espanha posso ter tido meu melhor momento fisicamente, mas não tive sequência. Fui bastante feliz na Grécia também, mas me machuquei e ficou para trás", garantiu o jogador de 25 anos.

No Fluminense, como Pedro é titular indiscutível, sendo a principal referência no ataque, é provável que o novo reforço do time tricolor jogue pelos lados. Isso não é problema para o polivalente Luciano, que ganhou a camisa 18. "Vou brigar com qualquer um ali pela frente. Seja para jogar pelos lados, seja para jogar na frente. Vim para somar. Tive bons momentos jogando pelos lados e como centroavante. Agora é treinar e esperar a opção do treinador", declarou.