Luciano faz seu primeiro gol no ano e sai ovacionado pela torcida do São Paulo

O gol que Luciano marcou aos 40 minutos do segundo tempo para definir uma vitória difícil do São Paulo sobre o Botafogo, por 2 a 1, neste sábado, no Morumbi, foi apenas seu primeiro na temporada. Isso não impediu que saísse do gramado do Morumbi ovacionado pelos 20 mil torcedores.

“Graças a Deus, eu fui abençoado. Entrei e pude fazer o gol. A energia com a torcida é sensacional, cada dia que passa me sinto mais à vontade no clube. Só posso entregar em gols, vantagens e vitórias para eles”, disse o atacante que entrou no lugar de Patrick no segundo tempo e foi um destaques do jogo.

Luciano anotou seu primeiro gol apenas na 12ª rodada da fase de classificação por causa de seguidas lesões. A principal delas foi um problema muscular na panturrilha direita. Isso comprometeu a pré-temporada e o condicionamento físico. Com isso, Luciano ficou “para trás” na disputa por uma vaga em um setor bastante concorrido. O ataque do São Paulo tem vários candidatos à titularidade, entre eles, Calleri, Rigoni, Nikão, Alisson, Juan, Toró e Éder.

A vitória foi sofrida porque o São Paulo desperdiçou muitas chances de gol. As principais foram um chute torto de Rigoni na entrada da pequena área, praticamente sem goleiro, no primeiro tempo, e o pênalti desperdiçado por Nikão no segundo tempo, quando o time já vencia por 1 a 0. Luciano reconheceu que os erros nas finalizações pesaram na reta final da partida.

“Acho que no primeiro tempo tivemos muitas oportunidades, no segundo também. O professor(técnico Rogério Ceni) pede para a gente se concentrar na hora do último passe, da finalização, para a gente fazer mais gols. Acho que isso a gente vai trabalhar internamente, vai conversando e aprimorando cada vez mais para matar o jogo o quanto antes”, afirmou.

Luciano também admite que o pênalti perdido provocou um momento de instabilidade na equipe. Depois do lance, o Botafogo acertou um chute na trave e empatou muitos depois. “Acho que o jogo foi difícil. Tanto que eu vi umas reportagens dizendo que se eles estivessem no nosso grupo, eles estariam brigando para se classificar. Depois do pênalti ali, a gente deu uma abaixada, se desconcentrou um pouco, mas logo a gente soube também administrar”, afirmou o atacante.

Apesar das dificuldades, o São Paulo já estava com a vaga assegurada na próxima fase com a liderança do Grupo previamente garantida. Nas quartas de final, o time vai enfrentar o São Bernardo, terça-feira, no Morumbi.