Luciano fica fora de mais um treino do São Paulo e não deve encarar Athletico-PR

O atacante Luciano não deverá retornar ao time do São Paulo no jogo de domingo, contra o Athletico-PR, às 16h, em Curitiba, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta ainda não se recuperou de uma inflamação na perna e ficou fora do treino desta quarta-feira.

Artilheiro são-paulino no Brasileiro, com 12 gols, Luciano não atua desde 26 de dezembro, quando o time do Morumbi derrotou o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 27ª rodada. O técnico Fernando Diniz orienta treino nesta quinta-feira e ainda espera contar com o jogador em Curitiba.

O certo é que o treinador poderá escalar o zagueiro Bruno Alves, que, suspenso, não participou do clássico contra o Santos, no domingo. Ele deverá retornar no lugar de Léo.

A novidade no treino desta quarta-feira foi a participação do volante Liziero, em recuperação de uma cirurgia no tornozelo, sofrida em setembro. O jogador correu em volta do gramado, mas não tem previsão de retorno aos gramados.

O São Paulo é o líder do Brasileiro, com 56 pontos, três a mais que o Internacional. O time soma duas derrotas consecutivas. Uma para o Bragantino (2 a 4), em Bragança Paulista, e outra para o Santos (0 a 1), no Morumbi.