Luciano herda vaga de Guerrero contra o Bahia

Mano Menezes, pelo segundo dia consecutivo, treinou com Luciano no lugar de Guerrero. O técnico do Corinthians não tem muitas alternativas porque Guerrero e Romero foram convocados por suas seleções e desfalcam o time diante do Bahia, domingo, na Arena Fonte Nova. A novidade foi que na segunda parte do treino Mano testou o time com três atacantes. Gustavo Tocantims, atleta da base, entrou no lugar de Petros.

Nas demais posições, não há nenhuma surpresa. Bruno Henrique ganhou a vaga de Elias, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ralf, que voltou ao time no clássico contra o Santos, continua entre os titulares.

Mano aproveitou bem a semana livre para treinar. Por dois dias seguidos, a equipe treinou com bola. Nesta quinta, o time foi a campo mais uma vez. Só dois titulares foram poupados: o goleiro Cássio e o zagueiro Anderson Martins. Segundo o clube, não preocupam para o jogo.

O time que enfrenta o Bahia deve ter a seguinte formação: Cássio; Fagner, Gil, Anderson Martins e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Luciano; Malcom e Luciano.