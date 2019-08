Luciano justifica escolha pelo Grêmio: 'Chega em todas competições'

O atacante Luciano, comprado junto ao Fluminense, foi apresentado como novo reforço do Grêmio nesta sexta-feira. Em suas primeiras palavras, o jogador, que também foi pretendido pelo Atlético-MG, justificou a escolha pelo clube gaúcho pela oportunidade de trabalhar com o técnico Renato Gaúcho e a chance de brigar por títulos.

"É uma equipe muito grande, que disputa muitas competições e chega em todas (na condição de poder lutar pelo título). O Renato é um técnico que nem precisa falar. Fiquei feliz pelo contato do Atlético-MG, mas quero honrar esta camisa do Grêmio em campo", explicou o novo reforço gremista.

O Grêmio adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador de 26 anos, que assinou contrato até dezembro de 2022 e vinha defendendo o Fluminense, para o qual estava emprestado pelo Leganés, da Espanha, deste junho do ano passado. Ele foi um dos destaques da equipe carioca, visto que era o artilheiro do time carioca no ano, com 15 gols em 31 partidas.

No time de Renato Gaúcho, Luciano será opção para o ataque, principalmente em razão da baixa prolongada de Felipe Vizeu, que se recupera de lesão no joelho esquerdo e passou recentemente por cirurgia. André, Diego Tardelli e o jovem Da Silva são as outras opções de Renato Gaúcho para o comando do ataque.

"Graças a Deus, estou em uma fase boa. É minha melhor temporada. Espero fazer vários gols aqui ainda para ajudar o Grêmio a conquistar objetivos. Não gosto de colocar metas, mas trabalharei para fazer vários aqui", reforçou.

O atacante, natural de Anápolis (GO), não poderá defender o Grêmio na Copa do Brasil, pois já atuou pelo Fluminense na competição. No entanto, está liberado para jogar na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, no qual está liberado para atuar porque não havia completado a sequência de sete partidas pelo Flu. Ele garantiu já estar apto a estrear no duelo contra a Chapecoense, na segunda-feira, em Porto Alegre, pelo fechamento da 13ª rodada da competição.

"Treinei nesta semana, aprimorei a parte física. A equipe chegou hoje, teve folga. Da minha parte, por mim jogaria. Mas tenho que ver o que o professor acha e o planejamento. Por mim, já jogaria", garantiu.