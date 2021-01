Luciano mantém tratamento e será desfalque do São Paulo contra o Bragantino

Luciano será desfalque no São Paulo para o jogo contra o Bragantino, nesta quarta-feira, às 21h30, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante tem uma inflamação na perna esquerda, lesão que o impediu de atuar também contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil.

O jogador fez trabalhos específicos na manhã desta terça-feira e vai tentar se recuperar para o clássico de domingo, contra o Santos, no Morumbi. Sem a possibilidade de utilizar o atleta, o técnico Fernando Diniz tem um problema no ataque para o duelo com o Bragantino.

Com uma contratura na coxa esquerda, Pablo, uma das opções para substituir Luciano, não treinou e também não joga nesta quarta-feira. Outra alternativa, Toró foi diagnosticado com covid-19 e vai ficar isolado por ao menos dez dias.

Desta forma, o técnico Fernando Diniz deverá improvisar no ataque. Vitor Bueno e Tchê Tchê deverão atuar mais à frente, juntamente com Brenner. Hernanes e Diego Costa disputam uma vaga no meio-campo.

Uma provável escalação a ser utilizada por Diniz poderá formar com: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê (Hernanes ou Diego Costa), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Vitor Bueno (Tchê Tchê).