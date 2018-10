Luciano pede 'inteligência' ao Fluminense e prevê Nacional-URU fechado

O Fluminense recebe o Nacional, do Uruguai, nesta quarta-feira, no confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma das apostas da equipe para a partida é o atacante Luciano, autor do gol da vitória sobre o Atlético-MG no fim de semana. E o jogador pediu inteligência aos seus colegas para furar o bloqueio adversário no Engenhão.

"Esperamos um jogo difícil. Não joguei contra o Defensor, que também é do Uruguai, mas sabemos que será um jogo difícil e temos que ter inteligência. Conversamos internamente, acreditamos que eles vão vir fechados, jogando por uma bola. Temos que ter ciência que são dois jogos e vamos estar preparados para fazer uma boa partida", declarou nesta terça-feira.

Apesar da tradição do adversário, Luciano espera um Nacional bastante fechado. Mesmo assim, o atacante sabe que será necessário muita atenção na parte defensiva, principalmente nas jogadas pelo alto.

"O que o professor Marcelo (Oliveira) pede toda vez é para termos atenção nas bolas paradas, tanto ofensivas, quanto defensivas. Hoje, ele deve passar as instruções para o jogo com o Nacional, mas sabemos que precisamos estar ligados os 90 minutos para irmos para o jogo de volta mais tranquilos", comentou.

Para a partida, o Fluminense não terá novamente o lateral-direito Léo, vetado por causa de um edema muscular na coxa direita. Ainda sem Gilberto e com Igor Julião como desfalque por não estar inscrito na competição, Marcelo Oliveira terá de improvisar alguém no setor. O volante Dodi aparece como favorito.