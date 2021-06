Luciano pode ser a novidade do time do São Paulo, sábado, diante do Atlético-GO

Luciano pode ser a novidade do time do São Paulo diante do Atlético-GO, no sábado, às 19h (de Brasília), em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o atacante treinou bem esta semana e poderá ser utilizado pelo técnico Hernán Crespo.

Em suas redes sociais, o São Paulo até publicou fotos do atleta, que se destacou nas atividades de finalização no treino desta quinta-feira. Luciano disputa com Igor Gomes, que não teve uma boa atuação no duelo de estreia do Brasileirão, no empate sem gols com o Fluminense.

Para o jogo em Goiás, Daniel Alves e Benítez (machucados), Arboleda (com a seleção do Equador) e Liziero (com a seleção brasileira olímpica) serão os desfalques. Crespo vai orientar um treino nesta sexta-feira, quando deverá definir a escalação. Bruno Alves deve ficar com o lugar na zaga e Rodrigo Nestor, no meio de campo.

O time mais provável para entrar em campo deverá formar com: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano (Igor Gomes) e Pablo.

RENOVAÇÃO

O São Paulo anunciou a renovação de contrato do lateral-esquerdo e Welington, cujo novo compromisso vai até 31 de dezembro de 2024. "É um momento muito especial, mais um sonho realizado na minha vida. Este novo contrato é um passo importante na minha carreira", disse o jogador, de 20 anos.