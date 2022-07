Luciano renasce no ataque do São Paulo com 4 gols em 2 jogos

O atacante Luciano dá sinais de ter superado a fase ruim em que ficou dez jogos (ou 50 dias) sem marcar pelo São Paulo. Os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense neste domingo, 3, repetem a boa atuação diante da Universidad Católica, quando também havia marcado duas vezes.

Com a recuperação técnica, o camisa 11 se consolida como o principal parceiro de Jonathan Calleri no ataque do São Paulo. E mais: recoloca o São Paulo na briga por uma vaga na Libertadores com o primeiro triunfo fora de casa no Campeonato Brasileiro. “Precisava dessa vitória. Agradecer a Deus e aos meus familiares que estão aqui. Estou muito feliz. Vou para casa, minha cidade é aqui do lado (Anápolis)”, disse o artilheiro.

Leia Também São Paulo conta com brilho de Luciano para vencer a primeira fora de casa no Brasileirão

Após superar o jejum, o atacante mostrou eficiência ao cobrar o pênalti que abriu o placar e definir a vitória com um voleio após falha da zaga, quando o jogo estava num enroscado 1 a 1, com o time da casa pressionando.

E o atacante não perdeu a chance de cutucar o rival, lembrando o início de sua carreira. “Para quem foi mandado embora daqui do clube, poder voltar contra eles e marcar dois gols, estou muito feliz”.

Luciano tenta recuperar o bom desempenho das últimas temporadas. Em 2020, o atacante marcou 21 gols em 38 jogos e foi o artilheiro do Brasileirão. No ano seguinte, ele anotou 10 gols em 39 partidas, mas foi decisivo na conquista do Campeonato Paulista, encerrando o jejum de títulos.