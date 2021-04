Luciano se recupera de dores, treina, mas segue como dúvida no São Paulo

Após deixar o jogo contra o Red Bull Bragantino com dores, Luciano apresentou melhora nesta terça-feira, treinou com os companheiros do São Paulo, mas segue como dúvida para a partida contra o Guarani nesta quarta, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Luciano chegou a receber atendimento médico em campo na noite de segunda, em razão das dores musculares. Na manhã desta terça, foi reavaliado pelos médicos e liberado para treinar no gramado. Ele passará por nova avaliação física nesta quarta. Se aprovado, será opção ao técnico Hernán Crespo para a partida da noite.

O atacante desfalcou o time no fim de semana porque foi liberado para ficar com os familiares por um problema pessoal. Joao Rojas, que foi titular diante do São Caetano, começou novamente a partida nesta segunda, formando dupla com Pablo. Luciano, um dos artilheiros do último Brasileirão, entrou em campo no início do segundo tempo.

Se for liberado para jogar nesta quarta, ele pode começar no banco de reservas mais uma vez. Crespo indicou nesta terça que deve escalar uma formação alternativa no Morumbi em razão da sequência dura de jogos nesta retomada do Paulistão - enfrentou o São Caetano no sábado, o Red Bull Bragantino na segunda e agora pegará o Guarani, na quarta, somando três jogos em cinco jogos.

Uma provável escalação do São Paulo teria Tiago Volpi; Diego Costa, Miranda (Lucas Beraldo) e Rodrigo; Galeano, Luan, Igor Gomes, Benitez e Wellington; Rojas (Eder) e Pablo (Victor Bueno).