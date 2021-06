Luciano tem estiramento na coxa e aumenta lista de desfalques do São Paulo

o atacante Luciano, que havia deixado o gramado da Vila Belmiro chorando no duelo contra o Santos, passou por exame nesta segunda-feira e teve diagnosticado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Segundo o São Paulo, o jogador já começou o tratamento e será monitorado pelo departamento médico.

Luciano se machucou no fim do primeiro tempo do clássico diante do Santos, que venceu o duelo por 2 a 0. O São Paulo não estipula um prazo de recuperação, mas a estimativa em casos de lesões como essa é de que o atacante permaneça até três semanas afastado.

Em disputa de bola com Luan Peres, Luciano esticou a perna e recebeu uma leve pancada do zagueiro santista. Ele foi substituído por Rojas. Com dores, o atacante deixou o gramado chorando e seguiu dessa forma no banco de reservas.

O jogador tem sofrido constantemente com problemas musculares. Diante do Racing, na Argentina, pela fase de grupos da Copa Libertadores, um estiramento tirou o jogador das atividades. Foram 11 dias até a volta contra o Mirassol na semifinal do Paulistão.

Luciano engrossa a lista de desfalques do São Paulo. A relação também conta com Miranda (estiramento na coxa esquerda), Daniel Alves (entorse no joelho direito), Hernanes (contratura muscular no tronco), William (trauma no joelho direito) e Luan (edema na coxa esquerda). Benítez se recuperou e voltou a atuar contra o Santos.

O elenco se reapresentou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Daniel Alves participou do trabalho de bola com os demais companheiros e deu mais um passo em sua recuperação. Ele esteve em campo, mas sob restrições, com a recomendação para evitar contato físico.

Já Luan continuou o trabalho de trabalho de transição física e ainda é dúvida para o confronto de quarta-feira, às 19 horas, contra o Cuiabá, no Morumbi, pela sexta rodada do Brasileirão. O jogador trata um edema na coxa esquerda.

Na atividade desta segunda, os jogadores que começaram o clássico fizeram trabalho regenerativo, enquanto os atletas que atuaram por menos tempo ou não jogaram na Vila Belmiro foram a campo no CT da Barra Funda.