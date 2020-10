Luciano trabalha no campo e São Paulo treina pênaltis para jogo com Fortaleza

O técnico Fernando Diniz deve contar com Luciano na decisão diante do Fortaleza. O atacante trabalhou normalmente neste sábado e tem tudo para estar em campo no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, neste domingo, às 20h30, no Morumbi. Os paulistas treinaram pênaltis para caso o confronto termine empatado.

Luciano passou a semana inteira recebendo cuidados especiais para poder encarar o Fortaleza. Com desgaste físico e dores musculares na coxa, fez tratamento e trabalhos diferenciados a fim de ajudar o São Paulo.

No jogo de ida, terminado com empate por 3 a 3, no Castelão, Luciano teve atuação de destaque e decisiva. Além de deixar sua marca, ainda foi o autor das duas assistências.

No encerramento da preparação para o embate decisivo, neste sábado, Luciano esteve no campo e não acusou as dores musculares na coxa. O camisa 11 trabalhou normalmente e ainda participou dos ensaios de pênaltis. O São Paulo não quer saber de surpresas e se prepara para qualquer situação.

Com Luciano praticamente recuperado, a única alteração no time tende a ser na latera direita. Igor Vinícius não se recuperou da contratura na coxa e Tchê Tchê atuará no setor. Daniel Alves foi "reprovado" na volta à posição de origem e será escalado no meio.