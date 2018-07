Luciano volta dos Jogos Pan-Americanos e coloca pressão em Love

Após quase um mês fora, Luciano volta nesta terça-feira ao treinos no Corinthians depois de defender a seleção brasileira no Pan-Americano e coloca pressão em cima de Vagner Love. O atacante soube aproveitar o baixíssimo nível técnico dos Jogos em Toronto e foi o artilheiro da competição com cinco gols.

Destaque da seleção sub-22 que conquistou a medalha de bronze, Luciano retorna ao Parque São Jorge com o moral elevado para brigar por uma vaga de titular. "Ele cheira a gol. É finalizador na sua essência, chuta-chuta. Ele busca o gol, a primeira opção dele é sempre o gol", elogia Tite.

A má fase de Love, que não balança as redes a cinco jogos, abre espaço para o garoto. Nesta quarta-feira, contra o Vasco, no Itaquerão, em jogo antecipado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Love continuará entre os titulares. Mas terá a sombra de Luciano no banco de reservas.

Em 64 jogos pelo Corinthians, Luciano marcou 18 gols. Nesta temporada, ele tem sofrido com lesões e, por isso, não conseguiu engatar uma boa sequência de jogos. Mesmo assim, o atacante tem como meta balançar as redes 20 vezes pelo Corinthians. Por enquanto, fez três gols.